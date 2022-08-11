Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Более 1 тыс. случаев заболевания оспой обезьян выявили в Канаде

    11 Августа 2022 10:32

    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило 1008 случаев заболевания оспой обезьян по состоянию на 10 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство News CN.

    Органы здравоохранения сообщили, что из подтвержденных случаев 478 инфицированных приходится на провинцию Онтарио, 425 - на Квебек, 85 - на Британскую Колумбию, 16 - на Альберту, по два - на Саскачеван и Юкон.

    Статистические данные неокончательные, поскольку провинции продолжают получать от Национальной микробиологической лаборатории подтверждающие заболевание результаты тестирования.

    Власти распространили более 80 тыс. доз вакцины Imvamune по всей стране и поддерживают децентрализованное тестирование.

    За неделю в Канаде выявлено 118 случаев заболевания оспой обезьян. По сравнению с предыдущей неделей рост инфицирования увеличился на 11,7%.

    Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Мировые новости #Оспа обезьян
    Новости по теме
    Новости по теме
    Число случаев заболевания оспой обезьян в ЕС растет
    1,7 млн человек в США подвержены заболеванию оспой обезьян
    Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире в Торонто
    Канада направит военнослужащих в Великобританию для обучения украинских солдат
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау