Более 1 тыс. машин с иностранной регистрацией задержали в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чуть больше месяца назад в трех крупнейших городах Казахстана внедрено мобильное приложение «Қорғау – Опасный водитель», которое выявляет нарушения в режиме реального времени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приложение внедрено с 19 апреля в Шымкенте и с 25 апреля в Алматы и Нур-Султане. С момента работы системы в указанных городах выявлено более 26 тыс. административных правонарушений в области дорожного движения, задержано и водворено на штраф стоянку 1 078 автомобилей», - сообщила в ходе онлайн-брифинга представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек.

Через приложение также производится задержание транспортных средств, за которыми числятся неоплаченные штрафы. К примеру, в Нур-Султане задержана автомашина ВАЗ 2114 c российскими номерами, за которой числятся действующие штрафы на сумму свыше 4 млн тенге. По городу Шымкенту задержано более 1 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, за ними числятся 4 тыс. нарушений правил дорожного движения.

В мобильном приложении «Қорғау – Опасный водитель» интегрированы возможности камер системы «Сергек», Центров оперативного управления МВД и мобильных приложений, откуда сведения сразу поступают на мобильные планшеты сотрудников полиции. Это позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили с подложными государственными номерами, непрошедшие технический осмотр, используемые без страхового полиса, разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостные нарушители, имеющие задолженности по оплате административных штрафов. Также полицейские получают информацию о водителях, совершивших более двух нарушений в течении 10 минут.

Система внедрена еще в двух городах - Усть-Каменогорске и Атырау.



