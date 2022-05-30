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    Более 1 тыс. машин с иностранной регистрацией задержали в Шымкенте

    30 Мая 2022, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чуть больше месяца назад в трех крупнейших городах Казахстана внедрено мобильное приложение «Қорғау – Опасный водитель», которое выявляет нарушения в режиме реального времени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приложение внедрено с 19 апреля в Шымкенте и с 25 апреля в Алматы и Нур-Султане. С момента работы системы в указанных городах выявлено более 26 тыс. административных правонарушений в области дорожного движения, задержано и водворено на штраф стоянку 1 078 автомобилей», - сообщила в ходе онлайн-брифинга представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек.

    Через приложение также производится задержание транспортных средств, за которыми числятся неоплаченные штрафы. К примеру, в Нур-Султане задержана автомашина ВАЗ 2114 c российскими номерами, за которой числятся действующие штрафы на сумму свыше 4 млн тенге. По городу Шымкенту задержано более 1 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, за ними числятся 4 тыс. нарушений правил дорожного движения.

    В мобильном приложении «Қорғау – Опасный водитель» интегрированы возможности камер системы «Сергек», Центров оперативного управления МВД и мобильных приложений, откуда сведения сразу поступают на мобильные планшеты сотрудников полиции. Это позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили с подложными государственными номерами, непрошедшие технический осмотр, используемые без страхового полиса, разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостные нарушители, имеющие задолженности по оплате административных штрафов. Также полицейские получают информацию о водителях, совершивших более двух нарушений в течении 10 минут.

    Система внедрена еще в двух городах - Усть-Каменогорске и Атырау.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Транспорт МВД РК Регионы Шымкент Общество
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