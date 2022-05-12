Более 1 тыс. квартир выдали с нарушениями в Талдыкоргане за пять лет

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане с 2015 по 2020 годы с нарушениями законодательства выданы 1014 квартир. Об этом на встрече с журналистами сообщил аким города Асет Масабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из них 330 квартир без документов выданы частным лицам и действующим госслужащим. То есть, они получили квартиры без решения жилищной комиссии. У них на руках есть только ключи либо договор найма. Но это не говорит о том, что этих людей будем выселять. В правовом поле будем рассматривать, как узаконить те или иные жилища. Мы сейчас определяем квартиры для социально уязвимых слоев населения и госслужащих. Служебные квартиры будут передаваться в аппарат области. Там решением внутренней комиссии определятся служебные жилища…», - сказал Асет Масабаев.

По его словам, еще 684 жилища без документов выданы по категории «социально уязвимые слои населения». По этому списку идет сверка с архивными сведениями. Из них 298 жилых домов расположены в коттеджном городке «Береке», 386 квартир - в многоэтажных жилых домах.

«Мы отправим уведомления, чтобы жители, которые живут без документов, нашли их. В случае подтверждения, будем инициировать через жилищную комиссию, чтобы эти квартиры предоставлялись тем людям, которые там и живут. Эту работу мы начали с общественниками. К сожалению, 14 квартир мы вернули на баланс города. Ключи возвращены, люди оттуда съехали. Эта работа будет продолжена», - добавил он.

Аким заявил, чтобы жить в этих квартирах, люди должны иметь соответствующие документы и разрешения.

Кроме того, в Талдыкоргане создан портал «КЕЗЕКТЕ». Это позволит исключить коррупционные факты при распределении жилья. Ранее очередь на жилье велась в таблице Excel на компьютере у сотрудников.

«Большое количество людей приходило в отдел жилья, где они толпились в очередях. Также это несло и коррупционные риски, поскольку очередники непосредственно контактировали с работниками госоргана. Как правило, ранее перерегистрацию проходило не более 30% очередников. В основном, как мы знаем, самые ответственные – это инвалиды, пенсионеры и другие социальные уязвимые слои населения. При этом, многие очередники свои льготы не подтверждали. Есть даже такие, которые один раз встали в очередь и забыли про нее. Отмечу, что отсутствие перерегистрации не является основанием для исключения из очереди. Поэтому возникла необходимость, провести полную инвентаризацию очереди на портале «КЕЗЕКТЕ» на предмет выявления лиц, которые перестали быть нуждающимися», - сказал Асет Масабаев.

По его словам, из списка очередников сняты 2054 человека. Это даст возможность ускорить получение заветной квартиры действительно нуждающимся гражданам.

Аким также добавил, что в Талдыкоргане на учете нуждающихся в жилье состоят 16 333 человека. Из них 6 327 - работники бюджетных организаций, 10 006 - представители социально уязвимых слоев населения.