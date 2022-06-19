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    Более 1 тыс. казахстанских новобранцев приняли военную присягу

    19 Июня 2022, 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В воинских частях Вооруженных сил молодые солдаты приняли присягу на верность Родине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    В войсках противовоздушной обороны это событие совпало с днем 30-летия со дня их образования. После курса общевойсковой подготовки и принятия присяги молодое пополнение приступит к освоению военно-учетных специальностей, необходимых для защиты воздушных рубежей страны.

    Клятву на верность Родине принесли также военнослужащие срочной службы уникального в своем роде подразделения – военно-научного взвода Национального университета обороны. Его задача – участие в научной работе по направлениям инженерно-технического профиля, ІТ-технологий и кибербезопасности.

    В своей повседневной деятельности военнослужащие военно-научного взвода кроме освоения основных предметов боевой подготовки будут ориентированы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных работ в интересах Вооруженных сил.

    «Я испытываю большую гордость, что направлен служить в Национальный университет обороны – ведущий военный вуз страны, и приложу все усилия, чтобы достойно выполнить свой конституционный долг перед Родиной. Для этого у меня имеются знания и опыт научно-технической деятельности, полученные за годы учебы перед армией», – сказал рядовой срочной службы Артем Егоров.

    В торжественных мероприятиях приняли участие ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты, родные и близкие солдат.

    После принятия присяги по традиции командиры подразделений провели беседы с родителями, ответили на все интересующие вопросы, ознакомили их с инфраструктурой воинских частей, показали казармы, столовые и учебные классы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Патриотизм Общество Минобороны РК Вооруженные силы
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