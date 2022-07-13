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    Более 1 тыс. человек скончались от коронавируса в Атырауской области

    13 Июля 2022, 23:58

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, с 26 марта 2020 года в регионе коронавирусом заразились более 62 тыс. человек. 1 тыс. 90 из них скончались, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 62 тыс. 385 человека. 1 090 человек из них скончались. У 30 иыс. 832 пациентов болезнь протекала с характерными сиптомами, у 31 тыс. 553 – без ярко выраженной симптоматики.

    На сегодняшний день 105 человек находятся на амбулаторном лечении, 14 пациентов получают лечение в Атырауской областной больнице № 2. За последние сутки Covid-19 выявлен у 14 человек», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    13 июля 2020 года в стране объявлен день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Память Коронавирус в РК
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