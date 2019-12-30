Более 1 трлн тенге вернут банки государству за оказанную помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять крупных банков, которые получили государственную помощь в размере 653 млрд тенге в 2017 году, вернут все средства в течение следующих 13 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Издание отмечает, что два года назад государство запустило программу по повышению финансовой устойчивости банковского сектора для «оздоровления» пяти банков.

В течение 2014-2017 годов банковский сектор Казахстана столкнулся с рядом неблагоприятных факторов, в том числе связанных с ухудшением внешней конъюнктуры. В частности, наблюдалось ухудшение финансового состояния ряда банков, которое имело свое отражение в замедлении темпов кредитования экономики и ухудшении качества ссудного портфеля.

Международные рейтинговые агентства пересмотрели рейтинги отдельным казахстанским банкам на «негативный». Это было связано с увеличением давления на показатели капитализации, прибыльности и ликвидности банков.

В связи с этим власти приняли решение поддержать БВУ с размером собственного капитала не менее 45 млрд тенге, за исключением дочерних банков с иностранным участием. Кроме того, самих акционеров также обязали обеспечить докапитализацию банков-участников.

Денежные средства предоставлялись банкам путем приобретения Национальным банком в лице дочерней организации АО «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – КФУ) субординированных облигаций банков в размере не более 66% от суммы потенциального убытка каждого банка на условиях возвратности, срочности и платности.

По условиям программы финансовые институты ежегодно выплачивают АО «Казахстанский фонд устойчивости» вознаграждение в размере 4% или 26 млрд тенге. В течение следующих 13 лет государство заработает более 1 трлн тенге вместо выданных банкам 653 млрд тенге. Bank RBK и Цеснабанк досрочно вышли из Программы (в 2018 и 2019 году, соответственно), акционеры которых выполнили свои обязательства по докапитализации.

Программа помогла увеличить темпы кредитования экономики и положительно повлияла на развитие МСБ. Пять банков, которые получили государственную поддержку, выдали займов на общую сумму более 2 трлн тенге.



