Более 1 млрд тенге составил ущерб от мошенников в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По инициативе ДП Карагандинской области и акимата города Караганды в Центре активного долголетия отдела занятости и социальных программ прошла встреча по вопросам профилактики различных видов мошенничества. На нее были приглашены граждане пенсионного возраста, проживающие в районах имени Алихана Бокейханова и Казыбек Би Караганды – свыше 400 человек. Все они активно посещают спортивно-оздоровительные занятия в Центре, передает МИА «Казинформ».

«В мае-июне текущего года в Караганде произошел всплеск ранее известного вида мошенничества, где злоумышленники звонят гражданам на домашний телефон и сообщают, что их родственник стал виновником ДТП, за что ему грозит наказание, и необходимо срочно заплатить, чтобы увести его от уголовной ответственности. За вышеуказанный период в ДП области зарегистрирован 61 факт такого мошенничества, из которых раскрыто 35. Принятыми мерами за совершение такого рода преступлений задержаны 23 лица», - сообщил начальник отдела управления криминальной полиции ДП области Ершат Алипбаев.

Он обратил внимание присутствующих, что в основном потерпевшими являются пожилые люди. И рекомендовал, при попытке мошенников связаться с ними, сразу прервать разговор и связаться с полицией.

Кроме того, про уловки интернет-мошенников рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области Арман Кайракбаев. Он отметил, что мошенничества, совершаемые с использованием информационных технологий являются одним из распространенных видов преступлений.

«Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банка и под различными предлогами - якобы подозрительные операции по счету, оформление кредитов и прочее – вводят в заблуждение доверчивых граждан. Они убеждают установить сторонние приложения «ЭниДеск», «ТимВивер», посредством которых похищают деньги со счетов, а также сообщить СМС-пароли, CVV-коды банковских карт», - предупредил Арман Кайракбаев.

Необходимо отметить, с начала года общий ущерб причиненный противоправными действиями мошенников посредством сети интернет составляет по области 1 млрд 334 млн тенге.