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    Более 1 млрд тенге сэкономят после автоматического прикрепления военнообязанных к призывным участкам

    27 Июля 2023, 17:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2024 года военнообязанных будут автоматически прикреплять к призывным участкам. По данным Министерства обороны, это позволит сэкономить более 1 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, первое «знакомство» молодого человека с Вооруженными силами происходит в 17 лет, когда гражданин обязан явиться на приписку к призывному участку в местные органы военного управления, более известные как военкоматы. Взаимодействие информационных систем государственных органов позволило в автоматическом режиме прикреплять молодого человека к призывным участкам, без его фактического участия, что особенно важно для юношей, имеющих инвалидность. Правительством поддержана наша инициатива об отмене проведения приписки к призывным участкам в традиционном формате», - сказал на брифинге в СЦК замминистра обороны Дархан Ахмедиев.

    То есть, с 1 января 2024 года во всех регионах страны проведение приписной кампании будет осуществляться в проактивном формате. То есть, гражданам не нужно приходить в военкоматы для медосвидетельствования, сбора документов для формирования личных дел и позволит не отрывать учащихся от учебного процесса.

    «Более того, данное новшество экономит более 1 млрд тенге, выделяемых местными исполнительными органами ежегодно, и отменит необходимость получения удостоверений о приписке к призывным участкам», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что 2600 призывников в Казахстане получили отсрочку по кредитам.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Армия Минобороны РК
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