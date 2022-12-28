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    Более 1 млрд тенге помощи выплачено семьям пострадавших во время январских событий

    28 Декабря 2022, 11:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре сообщили об оказанной материальной помощи семьям пострадавших во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня общественным фондом «Қазақстан халқына» выплачена материальная помощь семьям пострадавших в ходе январских событий на сумму 1,1 млрд тенге», - сообщили в Генеральной прокуратуре в ответ на официальный запрос редакции.

    Согласно предоставленной информации, в ходе январских событий погибло 238 человек, из них 219 – гражданские лица, 19 – сотрудники силовых органов. В результате указанных событий телесные повреждения получили 16 медработников, 34 сотрудника противопожарной службы и 8 - службы спасения.

    «Всего в суд направлено 673 уголовных дела, по которым осуждено 1 222 лица, в том числе 160 человек - к лишению свободы», - добавили в Генпрокуратуре.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура ЧП-2022 Фонд «Қазақстан халқына» Январские события
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