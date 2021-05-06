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    Более 1 млн узбекистанцев вакцинировано с начала прививочной кампании

    6 Мая 2021, 14:24

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 1 миллиона человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан на 6 мая в стране уже привились 1 009 510 человек, из которых 32 533 жителя получили вторую дозу вакцины.

    Среди регионов страны по-прежнему лидирует Ферганская область, там прививку сделали 128 838 человек. Следом в рейтинге расположились: Андижанская область с 118 093 привитыми, Наманганская область – 108 560 и Самаркандская область – 99 736 вакцинированных.

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Охват населения вакцинацией расширяется постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина «AstraZeneca», китайско-узбекская «ZF-UZ-VAC2001» и российская «Спутник-V». Всего в стране за три месяца планируется привить более 4 миллионов человек.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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