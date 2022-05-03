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    Более 1 млн поддельных акцизных марок выявлено на границе с Кыргызстаном

    3 Мая 2022, 11:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В грузовом автотранспортном средстве, следовавшем из Кыргызской Республики, выявлено более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Республики Беларусь. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    28 апреля 2022 года в ходе проведения налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве, следовавшем из Кыргызской Республики, выявлено более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Республики Беларусь.

    В связи с наличием состава уголовного правонарушения, материалы по указанному делу переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.

    Также в указанном автотранспортном средстве выявлено более 2 тыс. единиц незаявленного товара (системы видеонаблюдения, одежда и спортивный инвентарь).

    Так, наряду с ослаблением контроля, существенно увеличились нарушения и участились факты ввоза из Кыргызской Республики майнингового оборудования и электронных сигарет, которые по документам должны проследовать в Российскую Федерацию транзитом через Республику Казахстан.

    В апреле текущего года установлено шесть фактов лжетранзита майнингового оборудования, когда заявленный транзитом товар остался на территории Республики Казахстан.

    «Такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем контроль будет усилен», - резюмировали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

    Фото: КГД МФ РК

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Экономика Минфин РК Кыргызстан
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