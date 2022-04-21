Более 1 млн квадратных метров жилья построят в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Завершается строительство двухэтажного 20-квартирного жилого дома в городе Саркан на 259 млн тенге. Об этом на встрече с жителями Саранского района сообщил аким региона Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в области запланировано строительство 1 млн 48 тыс. квадратных метров жилья. Из них в Сарканском районе – 8,8 тыс. кв. метров», - сказал Канат Бозумбаев.

Аким также заявил, что завершается строительство двухэтажного 20-квартирного жилого дома в городе Саркан на 259 млн тенге, подводятся инженерно-коммуникационные сети. Также разработана проектно-сметная документация на 18,3 млн тенге на строительство двух 60-квартирных домов в микрорайоне Болашак.

Канат Бозумбаев добавил, что в очереди на получение жилья в Саранском районе состоят 687 человек. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 54 человека.