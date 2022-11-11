Более 1 млн квадратных метров жилья необходимо построить в Конаеве - аким города

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Конаева Нурлан Куматаев сообщил, что город активно развивается, создаются рабочие места. По его словам, в этой связи необходимо ввести в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По программе «Нұрлы жер» мы будем строить дома на общей площади 50 гектаров. Мы уже места определили. Также частные застройщики изъявили желание инвестировать на строительство жилья. Мы в этом направлении начали активно работать. В настоящее время мы уже запланировали строительство 107 домов, из них 13 - за счет бюджета, остальные - за счет частных компаний», - сказал аким.

По его словам, с августа этого года начаты работы по строительству трех 60-квартирных домов по заказу отдела строительства, архитектуры и градостроительства города Конаева.

Нурлан Куматаев добавил, что общая площадь жилищного фонда города на сегодня составляет 3,2 миллиона квадратных метров, необходимо создать еще 1 миллион квадратных метров.

«Потому что у нас создаются новые рабочие места. Люди приезжают. Это новый областной центр. Согласно генеральному плану и проекту детальной планировки, который был утвержден в прошлом году, мы сейчас строим новые дома на новой площадке», - заявил градоначальник.

Аким также сообщил, что в городе ведется строительство школы на 900 мест в 10 микрорайоне. Она будет введена в эксплуатацию в марте следующего года. Кроме того, в ближайшее время планируется строительство еще двух школ, детской поликлиники на 150 посещений.

«Мы сейчас разрабатываем Генплан. После его утверждения будем планировать строительство социальных объектов, административных здании и объектов бизнеса», - отметил он.