Более 1 млн казахстанских семей обеспечат новым жильем до 2029 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев сообщил, что в текущем году планируется построить 15,3 млн квадратных метров жилья, в том числе за счет госинвестиций - 12,1 тысяч квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительная отрасль одна из ключевых отраслей экономики. По итогам 2022 года в строительстве достигнуты положительные результаты. Рост производительности труда составил 4,2%, доля отрасли в ВВП - 5,1%. Объемы строительных работ и услуг в сравнении с 2021 годом возросли на 9,4% и составили 6,2 трлн тенге. В отрасли действуют 52 тысячи предприятий, занято 645 тысяч работников и специалистов», - сказал Еркебулан Дауылбаев в ходе расширенного заседания коллегии министерства.

По информации вице-министра, по республике построено 15,4 млн квадратных метров нового жилья или 130,6 тысяч жилищ.

«За счет государственных инвестиций построено 17,8 тысяч квартир и выдано 10,5 тысяч льготных займов. Выделенные государственные инвестиции на развитие жилищного строительства в размере 396 млрд тенге освоены полностью. Инвестиции в жилищное строительство в сравнении с 2021 годом возросли на 16,8% и составили 2,9 трлн тенге», - проинформировал спикер.

Он уточнил, что согласно предвыборной программе Главы государства, в течение 7 лет планируется построить 111 млн квадратных метров жилья и обеспечить новым жильем более 1 млн семей.

«В текущем году планируется построить 15,3 млн квадратных метров жилья или 143,5 тысяч жилищ, в том числе за счет госинвестиций 12,1 тысяч квартир и предоставить 2 тысячи льготных займов очередникам», - сказал Еркебулан Дауылбаев.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов сообщил, что в 2023 году планируется охватить реконструкцией и ремонтом 7,3 тысячи км дорог республиканского значения.



