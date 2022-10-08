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    Более 1 млн казахстанцев посетили Узбекистан в туристических целях

    8 Октября 2022, 12:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав с начала года рост потока иностранных туристов в 3,2 раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, за 9 месяцев 2022 года Узбекистан с туристическими целями посетили 3,6 млн иностранных граждан, что больше прошлогоднего показателя на 2,5 млн, или в 3,2 раза.

    Почти третью часть всех иностранных туристов составили граждане Казахстана – 1 076,2 тыс. человек. Также в тройку лидеров туристического потока вошли соседние с Узбекистаном страны: Кыргызстан – 952,1 тысячи, и Таджикистан – 950,3 тысячи туристов.

    Поток гостей из РФ составил 395,1 тысячи человек. На дальнее зарубежье пришлось 226 тысяч туристов, в том числе из Турции прибыли – 53,3 тысячи гостей, Южной Кореи – 13,3 тысячи, Германии – 13,5 тысячи, США – 9,8 тысячи.

    Ранее сообщалось, что Казахстан стал вторым по полярности туристическим направлением для узбекистанцев. С начала года нашу страну посетили более 700 тысяч туристов из Узбекистана.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Туризм Узбекистан
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