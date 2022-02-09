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    Более 1 млн казахстанцев имеют долги по кредитам

    9 Февраля 2022, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1 миллиона казахстанцев имеют нарушения по срокам погашения кредитов. Об этом сообщил первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно информации кредитного бюро, на сегодняшний более 1 миллиона граждан имеют нарушения сроков погашения кредитов, ряд граждан имеют задолженность по коммунальным платежам, по налоговым платежам. Также имеется существенное количество исполнительных документов на сумму порядка 4 млрд тенге, возвращенных в связи с отсутствием у должника имущества», - сообщил он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Среди причин ухудшения финансового положения спикер отметил потерю работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Минфин РК
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