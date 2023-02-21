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    Более 1 млн га земли засеют в этом году в Карагандинской области

    21 Февраля 2023, 04:34

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области идет подготовка к посевной. В этом году планируется засеять зерновыми и другими культурами 1,1 млн га. Увеличится посадка картофеля и овощей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О подготовке к весенним полевым работам доложил руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров.

    «В 2023 году яровой сев сельскохозяйственных культур составит 1 105,5 тысяч га, что на 43,7 тысяч га больше уровня прошлого года. Зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 957,2 тысяч га, масличные – на 59 тысяч га, кормовые – на 76,2 тысяч га. Посадка картофеля в сельхозформированиях запланирована на площади 12 тысяч га – на 526 га больше, чем в прошлом году, овощей – на 1,7 тысяч га», – сообщил глава ведомства на аппаратном совещании.

    По его словам, проблем с семенами нет. Будет увеличено использование элиты и семян первой репродукции. Кроме того, уделяется большое внимание применению минеральных удобрений. Это необходимо для рационального использования земель и повышения урожая.

    В регионе также будут увеличены площади орошаемых земель.

    Ведется подготовка техники. В посевной кампании задействуют около 10 тысяч тракторов, 248 посевных комплексов и 4774 сеялки.

    Предусмотрено выделение удешевленного дизельного топлива. Для проведения посевной фермеры воспользовались господдержкой по программе льготного кредитования «Кең дала». Из бюджета выделены средства на предоставление субсидий, в том числе на развитие семеноводства, приобретение пестицидов и минеральных удобрений.

    В Карагандинской области весенний сев пройдет в мае.

    «Важно соблюдение агротехнологий. Необходимо в срок проверить семена на качество, увеличивать использование минеральных удобрений. На контроле обеспечение растениеводов удешевленным дизельным топливом», – подчеркнул аким области Ермаганбет Булекпаев.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат посевные площади риса, овощей, бахчевых и кормовых культур.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Сельское хозяйство Регионы Казахстана Караганда
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