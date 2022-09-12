Более 1 млн га земель не использовали по назначению в ЗКО: 225 тыс. га вернули государству

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – 500 тыс. га неиспользуемых земель планируют вернуть государству в ЗКО. Такие данные озвучили в областном акимате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

По информации руководителя управления земельных отношений по ЗКО Мурата Умралиева, территория области составляет 15 млн 133 тыс. га, в том числе земли населенных пунктов – 2 млн 288 тыс. га.

«Несмотря на то, что 93 % или 2 млн 129 тыс. га земель населенных пунктов занимают пастбищные угодья, в связи с ростом поголовья скота в некоторых населенных пунктах наблюдается дефицит пастбищных угодий», - сообщил Мурат Умралиев.

По его словам, для обеспечения пастбищами земель населенных пунктов местными исполнительными органами зарезервированы пастбищные и сенокосные земельные участки общей площадью 249 тыс. 514 га, а также принудительно отчуждено 547,5 га неиспользуемых земель. Акиматам сельских округов предоставлено в постоянное пользование 4,3 тыс. га земель и свыше 27 тыс. га пастбищ переведены в категорию земель населенных пунктов.

По данным управления земельных отношений, в течение последних трех лет в области выявлено 1 млн 193 тыс. га земель, которые не используют по целевому назначению.

«Из них 225 тыс. га возвращены в государственную собственность, а на площади 739 тыс. га землепользователи приступили к целевому освоению своих земельных участков, то есть, приняты меры по 81 %», - добавил Мурат Умралиев.

С начала нынешнего года в госсобственность вернули порядка 350 тыс. га земель и до конца года планируется вернуть еще около 175 тыс. га.

По словам руководителя управления земотношений, мониторинг рационального использования земель в настоящее время осуществляется с помощью космических технологий, а именно космомониторинга. Он даже привел примеры, когда снимок показал отсутствие обработки участка у одного из КХ в районе Байтерек. После предоставления данных по таким фактам начинаются проверки, в случае их подтверждения ставится вопрос о принудительном отчуждении земель.

Аким ЗКО Гали Искалиев поручил продолжить работу по данным направлениям, а также обратился к владельцам земель, которые не используются по целевому назначению.

«Их фамилии и наименования таких КХ нужно опубликовать в СМИ и если они не хотят такой публичности, пусть добровольно возвратят государству неиспользуемые земли или начинают работать на этой земле», - сказал Гали Искалиев.