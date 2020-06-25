Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 1 млн человек планируется охватить мерами содействия занятости в этом году

    25 Июня 2020, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации различных государственных программ в 2020 году мерами содействия занятости планируется охватить 1 млн 220 тыс. казахстанцев. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наибольшее количество граждан будет охвачено в рамках реализации госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» – 600 тыс. человек, по Дорожной карте занятости – 255 тыс. человек, по другим государственным программам (Нұрлы жол, Нұрлы жер, ГПИИР, ДКБ 2020-2025 и т. д.) – 364 тыс. человек», – проинформировал Биржан Нурымбетов.

    По словам министра, по состоянию на 1 июня участниками госпрограммы «Еңбек» стали более 224 тыс. человек.,из них трудоустроено 185 тыс. человек. В рамках оказываемых мер господдержки на свободные вакансии трудоустроено 99 тыс. человек; на общественные работы – 62 тыс.; на социальные рабочие места – 13 тыс.; на молодежную практику – 11 тыс.

    В рамках Дорожной карты занятости (далее – ДКЗ) предусмотрена реализация 6 505 инфраструктурных проектов, которые обеспечат создание 255 тыс. рабочих мест, в том числе 15 тыс. на постоянных объектах.

    Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее 50% работников будут наняты через центры занятости населения.

    Реализация Дорожной карты занятости заложит основы для создания в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест в смежных отраслях.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам