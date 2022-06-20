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    Более 1 млн 113 тыс. казахстанцев вакцинированы Pfizer

    20 Июня 2022, 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом вакцин против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 519 079 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Вторым компонентом провакцинированы 9 298 376 человек.

    I-м компонентом вакцины Pfizer привиты 1 213 777 человек, II-м компонентом – 1 113 088 человек.

    Из них I-м компонентом вакцинированы 864 675 подростков, 41 003 беременные женщины, 144 539 кормящих женщин.

    II-й компонент получили 827 787 подростков, 37 333 беременные женщины, 135 116 кормящих женщин.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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