Более 1 млн 107 тыс. казахстанцев полностью привились вакциной Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По состоянию на 18 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 518 тыс. 293 человека, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 297 тыс. 204 человека.

Вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 212 тыс. 587 человек, вторым компонентом – 1 млн 107 тыс. 963 человека.

Из них первой дозой: подростки – 864 200, беременные женщины – 40 979, кормящие женщины – 144 500.

Второй дозой: подростки – 826 156, беременные женщины – 37 184, кормящие женщины – 134 652.

Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получают 185 казахстанцев.



