Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Более 1 млн 103 тыс. казахстанцев полностью привились вакциной Pfizer

    17 Июня 2022, 09:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    По состоянию на 17 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 517 тыс. 563 человека, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 296 тыс. 347 человек.

    Вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 211 тыс. 467 человек, вторым компонентом – 1 млн 103 тыс. 584 человека.

    Из них первой дозой: подростки – 863 860, беременные женщины – 40 937, кормящие женщины – 144 453.

    Второй дозой: подростки – 824 815, беременные женщины – 37 076, кормящие женщины – 134 308.

    Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получают 179 казахстанцев.

    Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    Родителей карагандинского подростка наказали из-за телефонного звонка
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации