Более 1 млн 103 тыс. казахстанцев полностью привились вакциной Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По состоянию на 17 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 517 тыс. 563 человека, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 296 тыс. 347 человек.

Вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 211 тыс. 467 человек, вторым компонентом – 1 млн 103 тыс. 584 человека.

Из них первой дозой: подростки – 863 860, беременные женщины – 40 937, кормящие женщины – 144 453.

Второй дозой: подростки – 824 815, беременные женщины – 37 076, кормящие женщины – 134 308.

Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получают 179 казахстанцев.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.



