Более 1 млн 103 тыс. казахстанцев полностью привились вакциной Pfizer
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
По состоянию на 17 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 517 тыс. 563 человека, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 296 тыс. 347 человек.
Вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 211 тыс. 467 человек, вторым компонентом – 1 млн 103 тыс. 584 человека.
Из них первой дозой: подростки – 863 860, беременные женщины – 40 937, кормящие женщины – 144 453.
Второй дозой: подростки – 824 815, беременные женщины – 37 076, кормящие женщины – 134 308.
Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получают 179 казахстанцев.
Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.