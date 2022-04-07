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    Более 1,8 млрд тенге выделяют на восстановление офисов «Хабара» и «Казахстана»

    7 Апреля 2022, 17:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О выделяемых на восстановление пострадавших в результате январских беспорядков офисов телеканалов «Хабар» и «Казахстан» средствах рассказал вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более 1,8 млрд тенге выделяется на устранение ущерба вследствие январских беспорядков –оборудование, мебель, оргтехника – «Хабар» и РТРК «Казахстан», - сказал Данияр Кадыров на презентации законопроектов с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022-2024» и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы.

    Ранее было отмечено , что на реализацию поручений Президента, озвученных во время январских событий на расширенном заседании Правительства и в Мажилисе, предлагается направить 1,8 трлн тенге.

    «Это расходы на поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификации экономики. На устранение последствий январских событий будет направлен 31 млрд тенге. Из них на оказание государственной поддержки пострадавшим субъектам МСБ в Алматы и других регионах предусмотрен 21 млрд тенге», - отметила вице-министр финансов Татьяна Савельева.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минфин РК МИОР
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