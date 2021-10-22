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    Более 1,8 млн детей отдохнули в оздоровительных лагерях в 2021 году

    22 Октября 2021, 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос по вопросам развития и поддержки детских лечебно-оздоровительных лагерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения оздоровительного отдыха детей принято распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 января 2020 года №1-р «Об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период каникул на 2020-2023 годы», - ответил Аскар Мамин.

    По его словам, в летний период текущего года отдыхом и оздоровлением охвачены 1 863 228 детей, в том числе в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» ежегодно отдыхают и проходят реабилитацию свыше 15 тысяч школьников.

    «В республиканском бюджете на 2021-2024 годы для оздоровления, реабилитации и организации отдыха детей предусмотрено 4,4 млрд тенге. Вопросы обеспечения отдыха, занятости, оздоровления и реабилитации детей находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил А Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Образование Общество
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