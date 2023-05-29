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    Более 1,8 миллионов субъектов МСП действует в Казахстане

    29 Мая 2023, 17:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О росте доли малого и среднего бизнеса в казахстанской экономике заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинфор».

    «Несмотря на сложные внешние условия, реальный рост экономики в 2022 году составил 3,2%. В страну привлечено беспрецедентные 28 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, увеличившись на 18%. Это рекордный показатель с 2012 года. Инвестиции в основной капитал увеличились в реальном выражении на 8%. Внешнеторговый товарооборот вырос на 32% и составил 134 млрд долларов», - сказал Алибек Куантыров на правчасе в Сенате.

    Также, по его словам, количество действующих субъектов МСП выросло на 27% и превысило 1,8 млн.

    «Общая численность занятых в этом секторе увеличилась на 13% и достигла 3,9 млн человек. В результате доля МСБ в экономике выросла с 33,5% до 36%. Международные рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной надежности. В конце прошлой недели международное агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана», - отметил министр.

    Он поделился планами ведомства по привлечению инвестиций в текущем году.

    «Перед Правительством поставлены амбициозные задачи по привлечению инвестиций.

    В текущем году по плану будет инвестировано 18,3 трлн тенге в основной капитал, что на 22% больше итогов прошлого года. Расширены меры системной поддержки МСБ. В целях развития обрабатывающей промышленности перечень видов деятельности для оказания поддержки увеличен на 116», - добавил глава Миннацэкономики.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Экономика Миннацэкономики
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