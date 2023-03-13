Более 1,7 тысячи преступлений раскрыли в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О криминогенной обстановке в Казахстане за прошедшую неделю рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению представителя Министерства внутренних дел РУ Шугылы Турлыбек,

за неделю было совершено 2832 преступления, 1795 из них раскрыто в течение суток.

«Полицейскими раскрыто «по горячим следам» семь убийств, пять умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 49 грабежей, 413 краж чужого имущества», - сообщила Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге ведомства.

В МВД также напомнили, что в ходе спецоперации в Карагандинской области было задержано 40 человек.

В результате комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах указанного региона, в том числе АO «Арселлор Миттал Темиртау».



