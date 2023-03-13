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    Более 1,7 тысячи преступлений раскрыли в Казахстане за неделю

    13 Марта 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О криминогенной обстановке в Казахстане за прошедшую неделю рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению представителя Министерства внутренних дел РУ Шугылы Турлыбек,

    за неделю было совершено 2832 преступления, 1795 из них раскрыто в течение суток.

    «Полицейскими раскрыто «по горячим следам» семь убийств, пять умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 49 грабежей, 413 краж чужого имущества», - сообщила Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге ведомства.

    В МВД также напомнили, что в ходе спецоперации в Карагандинской области было задержано 40 человек.

    В результате комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах указанного региона, в том числе АO «Арселлор Миттал Темиртау».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью МВД РК
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