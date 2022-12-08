Более 1,7 тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли у жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью выявили склад контрафактной продукции в Рабочем поселке Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в хозпостройке у 61-летнего горожанина стражи порядка обнаружили 4 тысячи безакцизных пачек сигарет разных марок и 1 735 литров алкогольной продукции. Весь контрафактный товар изъяли.

«Образцы продукции направили на экспертизу. По факту занятия незаконной предпринимательской деятельностью собран материал по административной статье. Устанавливается происхождение и пути реализации изъятого», - добавили в пресс-службе.

В конце ноября в Петропавловске уже выявляли склад с контрафактными сигаретами и алкоголем. Тогда полицейские изъяли 158 пятилитровых емкостей, в которых содержались 740 литров спирта и 50 литров коньяка, 22 369 пачек сигарет без акцизных марок.





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