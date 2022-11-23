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    Более 1,7 тысячи частных ветхих домов снесли в Петропавловске

    23 Ноября 2022, 21:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске с 2017 года снесли более 1 700 домов. На их месте строят многоэтажки и социальные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В микрорайоне «Жас Оркен» вместо ветхого аварийного частного сектора построили 25 многоквартирных жилых домов на 3 470 квартир. Возводят еще 10 бюджетных домов на 1 125 квартир. Всего по микрорайону снесли 816 ветхих домов.

    В микрорайоне «Орталық» снесли 120 частных домов. На их месте построили шесть многоэтажек на 528 квартир. В работе – еще три на 342 квартиры.

    В микрорайоне «Береке» на месте 117 ветхих домов появились 15 современных многоквартирных. В декабре намерены сдать шесть арендных домов на 600 квартир.

    В этом году в Петропавловске приступили к застройке «Копая». Некогда депрессивный микрорайон обещают превратить в современный.

    «Проект детальной планировки площадью 44,6 га включает в себя строительство
    27-ми многоквартирных жилых домов на 2 800 квартир, реализация которых даст возможность 9 800 гражданам обрести комфортные условия проживания. По шести домам определили строительные организации, подготовили площадки, начали работы по устройству фундаментов. По строительству трех домов ведутся конкурсные процедуры, по шести - сбор и подготовка документов для объявления государственных закупок», - сообщил С.Аблалиев.

    Для обеспечения необходимой инженерной инфраструктуры микрорайона разработали единый проект строительства сетей водо- и электроснабжения и тепла стоимостью четыре млрд тенге.


    Фото: www.js-wagner.fr

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Жилье
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