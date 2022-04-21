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    Более 1,7 млрд тенге требуется для завершения ремонта ТЭЦ в Уральске

    21 Апреля 2022, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020-2021 годах из республиканского и местного бюджетов на модернизацию ТЭЦ выделили почти 3 млрд тенге, освоить которые в области не успели, и потому вернули часть этих денег в бюджет. Об этом сообщила сенатор Ляззат Рысбекова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат отметила, что для завершения работ необходимо 1 738,1 млн тенге, которые она и попросила выделить для ремонта турбоагрегатов ТЭЦ. В противном случае уральцы столкнутся с рядом рисков.

    «Во-первых, при выходе из строя еще одного турбоагрегата, возникнет необходимость закупки электроэнергии от других энергопроизводящих станций, на которых цена 1 киловатта выше, чем на Уральской ТЭЦ, что в свою очередь приведет к росту тарифа на электроэнергию в регионе. Во-вторых, за 2020-2021 годы подрядчику был выплачен аванс. В случае прекращения дальнейшего финансирования проекта, имеется риск невозврата авансового платежа. В-третьих, в рамках этого проекта завод-производитель практически завершил изготовление турбоагрегата. В случае затягивания его установки на Уральской ТЭЦ, завод-производитель вправе реализовать оборудование другому покупателю. Повторное же изготовление турбоагрегата займет порядка 12 месяцев», - резюмировала Ляззат Рысбекова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Западно-Казахстанская область ЖКХ Сенат Регионы Казахстана Уральск
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