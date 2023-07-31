Более 1,5 тысячи казахстанцев погибли на трассах в ДТП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За последние 8 лет аварийность на дорогах в Казахстане снижается. Вместе с тем отмечается высокий травматизм, также продолжает расти число погибших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая картина аварийности за первое полугодие 2023 года отмечается снижением числа дорожно-транспортных происшествий с одновременным ростом потерпевших. То есть в одном ДТП количество травмированных и погибших пассажиров стало больше», - сообщил начальник управления информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Дидар Бултанов.

По его данным, с начала года произошло более 5,4 тысячи ДТП. Это 11% меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Тенденция снижения числа ДТП наблюдается по всей стране, кроме четырех регионов. Количество ДТП выросло в Астане, Западно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях.

Среди регионов самыми неблагополучными являются Алматы, где за первые полгода произошло 1 241 ДТП, в них пострадали 1 369 человек. На втором месте Алматинская область (602 ДТП, 880 пострадавших), на третьем – Жамбылская (455 ДТП, 753 пострадавших) области. Число зарегистрированных ДТП в этих трех регионах составляет более 40-50% от общего количества ДТП по стране.

«Как показал анализ, самая высокая смертность, в разрезе республиканских, областных, районных дорог, 45% происходит на крупных транспортных магистралях, относящихся к категории международного и республиканского значения. Больше 1,5 тысячи смертей в ДТП за полтора года (с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года)», - добавил Дидар Бултанов.