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    Более 1,5 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2023 года

    7 Февраля 2023, 14:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 февраля 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 539 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 108,5 тысяч этнических казахов.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Более половины кандасов (50%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 16,3% – из КНР, 15,9% – из России, 8,4% – из Туркменистана, 4,5% – из Монголии и 4,9% – из других стран.

    Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27%), Мангистауской (16,6%), Туркестанской (7,1%), и Жамбылской (3,6%) областях, а также в городах Астана (10,5%), Алматы (7,6%) и Шымкент (6,5%).

    По состоянию на 1 февраля число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1%, 22,7% человек моложе трудоспособного и 8,2% – пенсионеры.

    Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20,1% имеют высшее образование, 40,9% среднее специальное образование, 35,2% общее среднее образование и 3,8% не имеют образования.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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