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    Более 1,5 тысяч квартирных воров задержано в Казахстане с начала года

    7 Августа 2023, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший оперуполномоченный по особо важным делам ДКП МВД РК Асет Жукенов сообщил о задержаниях квартирных воров в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совместно с местными исполнительными органами и администрациями объектов торговли принимаются меры по недопущению фактов скупки и сбыта похищенного имущества.

    В результате организационных мер и целенаправленной работы с начала года задержано более 1,5 тысяч квартирных воров, в том числе около 100 воров «гастролеров», т.е. воров, совершающих кражи в разных городах и 175 преступных групп», - сказал Асет Жукенов на брифинге в МВД.

    По его словам, из практики раскрытых преступлений следовало, что квартирные кражи совершаются одними и теми же лицами, которые имели возможность уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими.

    «Учитывая данное обстоятельство, в Уголовный Кодекс были внесены изменения, где неоднократное совершение краж и совершение краж с незаконным проникновением в помещения, стали относится к тяжким видам преступлений, за что предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - напомнил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Криминал полиция
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