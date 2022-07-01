Более 1,5 тыс. заявлений одобрено по программе «Алматы жастары»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Прием заявок длился в период с 18 мая по 1 июня 2022 года посредством специально созданного сайта www.almaty-zhastary.kz. В этом году по программе поступило 11 тыс. 199 заявлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего к нам поступило 11 тыс. 199 заявлений от работников образования, здравоохранения, социальной сферы, вузов и НИИ, правоохранительных органов, культуры, СМИ и спорта. На сегодняшний день все поступившие заявления проверены на соответствие требованиям. По итогам одобрено 1 тыс. 676 заявок», сообщил в ходе брифинга региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы Ермек Амиров.

Спикер подчеркнул, что участники программы должны самостоятельно отслеживать статус поданного заявления как в личном кабинете, так и в списках заявлений на сайте.

«В зависимости от набранных баллов по сферам первым 1 тыс. участникам будут выданы направления в личный кабинет на сайте, остальные 676 положительно рассмотренные будут находиться в резерве до прохождения платежеспособности основного списка», - добавил спикер.

Всем отобранным претендентам будет выдано направление для подтверждения платежеспособности в АО «Отбасы банк». Заявителям, получившим направления, необходимо в течение 15 рабочих дней обратиться в любой центр обслуживания АО «Отбасы банк» для прохождения оценки платежеспособности.

В Алматы в целях поддержки молодежи до 35 лет разработана и запущена городская программа льготного кредитования «Алматы жастары». Участникам предоставляются займы по льготным ставкам под 5 % годовых, с первоначальным взносом 10 %, сроком до 25 лет. Максимальная сумма займа – 18 млн тенге. В прошлом году по программе поступило 9 тыс. 741 заявление.