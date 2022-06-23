21:56
23 Июня 2022 21:40
Более 1,5 тыс. человек в мире умерли от коронавируса за последние сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние сутки число зараженных выросло на 475 540 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
По данным МВК, на 23 июня 2022 года в мире зафиксировано 546 725 797 случаев заражения COVID-19.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 6 346 057, сегодня зафиксировано 1573 случая смерти.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня в мире 522 364 911.
Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом растет и в Казахстане.
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