23 Июня 2022 21:40

Более 1,5 тыс. человек в мире умерли от коронавируса за последние сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние сутки число зараженных выросло на 475 540 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

По данным МВК, на 23 июня 2022 года в мире зафиксировано 546 725 797 случаев заражения COVID-19.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 6 346 057, сегодня зафиксировано 1573 случая смерти.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня в мире 522 364 911.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом растет и в Казахстане.