Более 1,5 млрд тенге оставили казахстанцы в РФ во время мундиаля - СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как только завершился чемпионат мира по футболу, банки-эквайеры взялись за подсчеты оборотов в точках обслуживания, а также расходов зарубежных гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Ведомости».

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Москве. По данным оргкомитета, их посетили 570 000 иностранцев.

«В рейтинге расходов иностранцев от банка ВТБ за период с 14 июня по 15 июля также лидируют карты из США (800 млн руб.) и Китая (330 млн руб.). За ними следуют Казахстан (280 млн), Великобритания (194 млн), Аргентина (164 млн), Франция (158 млн), Мексика (156 млн)», - сообщает оргкомитет. Отметим, что 1 российский рубль - 5,47 тенге по курсу Нацбанка РК.

Общие траты по иностранным картам выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом, сообщила пресс-служба ВТБ.

Если верить статистике Сбербанка, больше всего денег в России оставили гости из США - 5,6 млрд руб (рост в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2017 года) и Китая - 4,1 млрд руб (+59,5%). Расходы по картам из Мексики составили 2,2 млрд руб (+625%), Великобритании -1,9 млрд руб. (+87%). Примерно по 1 млрд руб расходов пришлось на карты из Аргентины, Германии и Бразилии.

А по данным банка «Открытие» (анализировал транзакции в 6939 своих терминалах в гостиницах, кафе, магазинах, турагентствах, авиакассах, АЗС в городах чемпионата), в период с 14 июня по 5 июля число транзакций иностранцев выросло в 3,6 раза, а их сумма - в 2,8 раза по сравнению с предыдущими тремя неделями.

Самыми большими статьями расходов иностранцев в России, по данным Сбербанка, оказались еда (кафе, рестораны и фастфуд) - 6,2 млрд руб., отели - 5 млрд и перелеты - почти 1,4 млрд. Тратились гости и на одежду - 3,6 млрд руб. Наибольший всплеск расходов Сбербанк зарегистрировал в сегменте спортивных товаров. Их купили в 9,2 раза больше, чем годом ранее (более 3,4 млрд руб.). Львиная часть расходов, приехавших почти из любой страны - это кафе, рестораны, сувениры - порядка 45-50%, делится наблюдениям Сбербанк.