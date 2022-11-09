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    Более 1,5 млн вкладчиков подали заявление на получение 10% компенсации по депозитам

    9 Ноября 2022, 10:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 1,5 млн вкладчиков подтвердили свое согласие на получение компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам, подав заявления в банки, что составило 30% от общего количества вкладчиков, соответствующих условиям программы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

    Банки продолжают принимать заявления вкладчиков о согласии на начисление 10% по тенговым депозитам. Подтвердить свое согласие на получение премии необходимо до 1 января 2023 года. Сделать это можно в режиме онлайн, большинство банков второго уровня уже предоставили такую возможность.

    Компенсацию могут получить более 5 млн вкладчиков. Из них у 97% вкладчиков на депозитах размещены до 5 млн тенге. В том числе основную долю депозитов составляют вклады до 1 млн тенге. Общая сумма компенсации, по данным на сентябрь текущего года, составила около 360 млрд тенге.

    «Премию начислят на сберегательные, срочные, несрочные вклады, образовательные накопительные вклады и накопления в системе жилищных строительных сбережений. Хотелось призвать депозиторов воспользоваться этой возможностью. Одним из условий получения компенсации является наличие действующего депозита, который был открыт до 23 февраля 2022 года», - добавил председатель КФГД Адиль Утембаев.

    Для получения подробной информации вкладчикам рекомендуется обращаться в отделения банков.

    Отмечается, что премию в размере 10% начисляет банк, в котором у вкладчика открыт депозит. Разработчиком Правил выплаты компенсации является Министерство финансов РК по согласованию с Национальным банком Казахстана.

    Напомним, зимой Правительство и Нацбанк опубликовали совместное заявление о защите тенговых вкладов, которое предусматривает выплату премий по депозитам физических лиц в размере 10%. Такое решение было принято на фоне возросших геополитических рисков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Банки Экономика
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