Более 1,5 млн тенге гуманитарной помощи костанайцам собрали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы собирают помощь для пострадавших от пожаров в Костанайской области. В городах и районах Карагандинской области были открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших. Организатором выступила партия «AMANAT». В первый же день сбора гуманитарной помощи неравнодушные карагандинцы собрали более 1,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В основном для гуманитарной помощи собирают непортящиеся продукты питания, средства гигиены, теплые вещи, бытовая техника, строительные материалы и др. Желающие могут принести гуманитарную помощь на улицу Алиханова, 4, в Караганде или в филиалы партии «AMANAT» в своих городах и районах.

«Мы открыли пункты в 9 утра, а в 10 уже поступила первая помощь. На специально созданный счет представители армянской диаспоры перечислили 1 млн тенге. В нашей области очень много отзывчивых жителей. Люди несут вещи, перечисляют деньги, делятся даже тем малым, что есть у них самих», – говорит Ержан Хамитов, председатель карагандинского областного филиала «Жастар рухы».

К акции подключились многие партийцы, предприниматели и неравнодушные жители региона. Была создана группа из числа волонтеров молодежного крыла «Жастар рухы». Около 30 человек занимались закупкой продуктов и вещей первой необходимости.

Сегодня, 5 сентября, собранную помощь из всех регионов привезут в Караганду. Вещи будут сортировать в областном филиале партии по адресу: ул. Алиханова, 4. Затем помощь на фурах отправят в Костанайскую область.

«Нам нужны еще волонтеры, особенно мужчины. В 17:00 начнем разбирать поступившую гуманитарную помощь. Приходите и сделайте доброе дело», – обращается к карагандинцам Ержан Хамитов.

В Костанайской области произошли природные пожары. В регионе объявили режим ЧС местного масштаба.