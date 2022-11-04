Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 1,5 млн кур забьют в Японии из-за вспышек птичьего гриппа

    4 Ноября 2022, 09:00

    ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Власти японских префектур Окаяма и Ибараки распорядились уничтожить по меньшей мере 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа, зафиксированных на их территории. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных в пятницу на сайтах администрации Окаяма и Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В Окаяме из-за вспышки птичьего гриппа на ферме в городе Курасики будут уничтожены около 510 тыс. кур. Из-за большого объема работы к ликвидации последствий вспышки привлечены бойцы Сил самообороны Японии. В городе Касумигаура (префектура Ибараки) планируется забить сразу 1 млн кур.

    Эти вспышки стали третьей и четвертой по счету в этом сезоне. В конце октября из-за двух вспышек в префектурах Хоккайдо и Окаяма, где первая была выявлена также в городе Курасики, были уничтожены 340 тыс. кур.


    Фото из открытых источников
    Япония Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Узбекистан признал киберспорт официальным видом спорта
    За 2,4 млн долларов на аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил «гол столетия»
    NASA успешно запустило к Луне ракету «Артемида»
    Евросоюз увеличивает расходы на оборону
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Новости партнеров