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    Более 1,5 млн казахстанских туристов посетили Узбекистан в прошлом году

    17 Января 2023, 14:13

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав в прошлом году рост потока иностранных туристов в 2,8 раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, в 2022 году Узбекистан с туристическими целями посетили 5,2 млн иностранных граждан, что больше прошлогоднего показателя на 3,4 млн или в 2,8 раза.

    Почти третью часть всех иностранных туристов составили граждане Казахстана – 1 551,1 тысячи человек. Также в тройку лидеров туристического потока вошли соседние с Узбекистаном страны: Таджикистан – 1447,1 тысячи, и Кыргызстан – 1356,9 тысячи туристов.

    Поток гостей из РФ составил 567,7 тысячи человек. На дальнее зарубежье пришлось 277 тысячи туристов, в том числе из Турции прибыли – 75,6 тысячи гостей, Южной Кореи – 19,9 тысячи, Германии – 17,7 тысячи, Индии – 16,8 тысячи, США –13,1 тысячи.

    Ранее сообщалось, что со 2 января 2023 года в пяти аэропортах Узбекистана начали работать стойки Tax Free, где иностранные туристы могут вернуть суммы НДС за приобретенные товары.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Туризм Узбекистан
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