Более 1,5 млн доз вакцины планирует выпустить Карагандинский фармкомплекс в июне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Карагандинским фармацевтическим комплексом совместно с Министерством здравоохранения подписан договор о производстве 5 млн доз вакцин. В случае необходимости завод готов дальше продлевать договор по выпуску вакцины. Об этом сообщил генеральный директор фармкомплекса Сергей Барон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В день выпускаем одну серию. После выпуска каждой серии необходимо проводить санитарную очистку – это требование фармацевтического производства. Одна серия – 150 тысяч доз одного компонента. При планировании производства выпускаем свою номенклатуру. Больные тоже не должны пострадать. Мы сейчас делаем санитарную очистку ночью, чтобы утром начать новое производство. Оптимизировали. В этом месяце мы произвели 1 млн 200 тысяч доз. Сейчас проходит контроль качества. В конце мая будет поступать единому дистрибьютору. До этого выпустили 1 млн 800 доз. Были вопросы по обеспечению производства. Сейчас большой дефицит во всем мире, как самой субстанции, так и флаконов. Есть производственные вопросы. Мы их успешно решаем», - пояснил глава Карагандинского фармзавода.

Если 1 млн 200 тысяч доз вакцины произвели в мае, в июне завод планирует выпустить более полутора млн доз вакцины.

«С Министерством здравоохранения подписан договор о производстве 5 млн доз. Все выполняем в срок. Если Министерство здравоохранения посчитает необходимым, если будут потребности, мы готовы. Для нас приоритет – вакцина, выполнение обязательств по вакцине», - заверил Сергей Барон.

Ранее Сергей Барон прокомментировал увеличение интервала между первой и второй дозой вакцины «Спутник V», а также рассказал о производстве вакцины и о том, почему для этого был выбран Карагандинский фармзавод.