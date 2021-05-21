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    Более 1,5 миллиона доз вакцины использовано в Узбекистане

    21 Мая 2021, 21:40

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане использовано более 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.

    По данным ведомства на сегодняшний день в стране использована 1 512 421 доза вакцины. Из них первую дозу получили 1 154 313 человек, второй дозой привились 358 108 узбекистанцев.

    Среди регионов страны по-прежнему лидирует Ферганская область, там прививку сделали 204 065 человека. Следом в рейтинге расположились: Андижанская область с 189 110 привитыми, Наманганская область – 168 835 и Самаркандская область – 149 560 вакцинированных.

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Охват населения вакцинацией расширяется постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжается в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V». Всего в стране за три месяца планируется привить более 4 миллионов человек.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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