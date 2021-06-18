Более 1 300 человек заболели коронавирусом в июне в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области в июне заразилось коронавирусом 1 313 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев на площадке Службы региональных коммуникаций, из общего числа заболевших у 60% (789) были симптомы ОРВИ. Еще 29,3% (385) тесно контактировали с заболевшими. У 127 человек (9,6%) были взяты пробы в профилактических целях, 12 человек (0,9%) были обследованы перед госпитализацией.

По словам Н. Мустаева, за последнюю неделю, с 11 по 17 июня, по сравнению с периодом 4-10 июня, показатель заболеваемости КВИ снизился на 10,5% (с 548 случаев до 490). С 1 июня в лабораториях проведено 35 764 ПЦР-теста (в среднем 2 103 в сутки).

Источниками инфекции в 35,5% случаев был общественный транспорт, в 33,9% случаев места скопления людей, в 28,7% случаев жилища, в 2,1% случаев заражение происходило при посещении поминок, свадеб и других мероприятий, 0,8% случаев заражения произошло на рабочем месте.

С начала пандемии в области обнаружен коронавирус у 23 871 человека, за последние сутки - у 71 человека.

«В области 505 объектов работает с приложением Ashyq. С 1 июня на этих объектах зафиксированы посещения 91 человека с красным или желтым статусом. В том числе в Уральске с красным статусом 40 человек, с желтым 36, в городе Аксай с красным статусом четыре, с желтым три, в Байтерекском районе с желтым статусом - два, в Таскалинском районе с желтым статусом - три, в Казталовском районе с желтым статусом - два, в Теректинском районе с желтым статусом - один человек», – сказал Н. Мустаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО доставлено 62 тысячи доз российской вакцины против коронавируса.