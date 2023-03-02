Более 1,3 тысячи тонн цветов ввезли в Казахстан к 8 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совсем скоро милых дам ждет главный весенний праздник – Международный женский день 8 марта. Этот день один из самых цветочных дней в году, который несет за собой традиционный ажиотаж в магазинах и на рынках. Как известно, основное количество представителей флоры ввозится из-за рубежа. В Комитете государственных доходов Минфина РК поделились интересными фактами, связанными с ввозом цветов из-за границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным КГД, за январь-февраль 2023 года в Казахстан всего ввезено цветов весом в 1341 тонну или 24,6 млн штук бутонов, стоимостью 9,5 млн долларов США (при расчете использованы оперативные сведения за февраль 2023 года).

Наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено весом 799 тонн или 18 млн штук бутонов, стоимостью 5,8 млн долларов США. На втором месте – хризантемы (вес - 134 тонны или 2,4 млн штук бутонов, стоимостью 1,3 млн долларов США), на третьем месте – гвоздики (вес - 31 тонна или 922,7 тысячи бутонов, стоимостью 161 тысяча долларов США).

Также популярны лилии, их ввезено 35 тонн, стоимостью 192 тысячи долларов США, другие свежие срезанные цветы и бутоны (тюльпан, гипсофила, финикс, ирис, гортензия и др. экзотические цветы) ввезены весом 376,8 тонны и стоимостью 2,2 млн долларов США.

В текущем году цветы ввозились из Эквадора (769 тонн), Нидерландов (268 тонн), Колумбии (137 тонн), Кении (108 тонн), Израиля (16 тонн), Узбекистана (14 тонн), Китая (13 тонн) и Турции (6 тонн).

В прошлом году больше всего также ввезли розы весом 726,1 тонны или 17,4 млн штук бутонов, стоимостью 6,1 млн долларов США, хризантемы (вес – 90,1 тонны или 1,5 млн штук бутонов, стоимостью 768,3 тысячи долларов США), гвоздики (вес – 27,8 тонны или 844,4 тысячи бутонов, стоимостью 175,5 тысячи долларов США).

В прошлом 2022 году в Казахстан всего ввезено цветов весом 6 690 тонн, стоимостью 46,7 млн долларов США.

Для сравнения, в январе-феврале месяце 2022 года в Казахстан всего ввезено цветов весом 1 059,4 тонны или 20,7 млн штук бутонов, стоимостью 8,3 млн долларов США.

В 2022 году за рубежом пользовались спросом казахстанские розы в Узбекистане, всего экспортировано цветов весом 25 тонн, стоимостью 94 тысячи долларов США.



