Более 1,3 тысячи сельских акимов изберут в 2023-2024 годах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошедшие в рамках реформирования политической системы выборы уже дают свои результаты. Такое мнение высказала заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2021 года в стране внедрен институт прямых выборов сельских акимов. За 2021-2022 годы сельский электорат избрал напрямую более 1,3 тысячи сельских акимов. В 2023-2024 годах запланированы выборы еще столько же в сельских округах. В результате у народных акимов наряду с самостоятельностью повысилась ответственность и подотчетность перед избирателями», - сказала Аида Балаева на пленарной секции XXXII сессии АНК.

По ее словам, уже сегодня избранные руководители сельских администраций показывают и доказывают своим землякам, что их выбор был правильным.

«Приятно слышать и видеть в СМИ в соцсетях информацию о том, что местные жители довольны работой избранных ими акимов, например, таких, как аким Аксуатского сельского округа ЗКО, аким села Абай Акмолинской области, аким Карагандинского сельского округа, и многие другие. Всего более 52% избранных акимов сел – это новые люди. Большая часть не является госслужащими. Они пришли на выборы со своими конкретными программами по улучшению социально-экономического положения своих сел и сейчас эти программы реализуются», - заключила А. Балаева.