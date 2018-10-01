Более 1,2 трлн тенге направят на реализацию поручений Главы государства за 3 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на финансовое обеспечение реализации поручений Главы государства будет в целом направлено в течение предстоящих трех лет 1,226 трлн тенге, передает МИА «Казинформ».

В пятницу в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов подчеркнул, что в Министерстве национальной экономики РК есть четкое видение механизмов практической реализации, финансового обеспечения и законодательных мер для выполнения задач Послания. В связи с чем начата работа по разработке Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

В свою очередь министр финансов Алихан Смаилов доложил, что будет продолжена работа по расширению государственной поддержки образования и здравоохранения с акцентом на повышение эффективности расходов в данных сферах. Поставлена задача в течение 5 лет увеличить расходы из всех источников на образование и здравоохранение с 7,4% до 10% от валового внутреннего продукта (ВВП).

На повышение размера минимальной заработной платы будет направлено 96,3 млрд тенге ежегодно. В том числе 85,8 млрд тенге непосредственно для повышения заработных плат 275 тыс. гражданских служащих. 10,4 млрд тенге - на компенсацию потерь доходной части регионов в связи с увеличением налогового вычета. Они будут доведены до местных исполнительных органов в виде целевых трансфертов. В результате в целом по экономике увеличение заработной платы охватит порядка 1,3 млн человек. Дополнительное финансирование обрабатывающей промышленности и экспорта будет осуществляться в объеме 500 млрд тенге. Общий объем государственной финансовой поддержки развития МСБ составит 206,4 млрд тенге на 2019-2021 годы.

«В рамках трехлетнего бюджета предполагается рост расходов на образование с 456,3 млрд тенге в текущем году до 752,1 млрд тенге в 2021 году, или на 65%. Расходы на здравоохранение за тот же период планируется увеличить на 24%, с 1076,2 млрд тенге до 1339,1 млрд тенге», - доложил Алихан Смаилов.

Во исполнение поручения Главы государства по декриминализации налоговых нарушений будут внесены изменения в статью 3 Уголовного кодекса РК по повышению порогового уровня ущерба от уклонения от уплаты налога и/или других обязательных платежей в бюджет с юридических лиц с 20 тыс. месячных расчетных показателей (МРП) (48,1 млн тенге) до 50 тыс. МРП (120,2 млн тенге). Как отметил министр финансов РК, Главой государства поручено с 1 января 2019 года приступить к проведению «налоговой амнистии» для малого и среднего бизнеса.

Таким образом, на финансовое обеспечение реализации поручений Главы государства возможности бюджета просчитаны. Оптимизация других направлений расходов и ранее принятых обязательств государства не требуется. Всего будет в целом направлено в течение предстоящих трех лет 1,226 трлн тенге.

Председатель Национального банка Данияр Акишев в своем выступлении заверил, что Нацбанк выполнит все поручения, которые сегодня прозвучали в Послании Президента РК.

«Национальный банк выполнит все поручения Главы государства и приложит максимум усилий для обеспечения стабильности цен и стабильности на финансовом рынке. Снижение инфляции - это ключевой фактор для снижения ставок по кредитам, повышения реальных доходов населения и уменьшения всех издержек в экономике. Считаем, что совместная работа Правительства, Нацбанка и местных исполнительных органов позволит сдержать инфляцию в установленном целевом коридоре в этом году», - сказал Данияр Акишев.

Председатель Нацбанка доложил о планируемых мерах по недопущению роста цен. Также Данияр Акишев сообщил, что Нацбанк наращивает активность реализации программы «7-20-25». За два месяца с начала реализации программы банки одобрили кредиты на 25 млрд тенге. Как было доложено Президенту Казахстана, более 2 тыс. заявок уже были одобрены.

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал о планах и системных мерах, необходимых для развития отечественного предпринимательства, повышения конкурентоспособности и экспортоориентированности казахстанских товаропроизводителей в рамках нового Послания Президента.

По итогам рассмотрения вопроса Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений. Так, по всем направлениям Послания будет подготовлен Общенациональный план мероприятий. Министерству национальной экономики поручено внести в Правительство проект соответствующего постановления по утверждению Общенационального плана мероприятий по исполнению Послания Главы государства. За каждым поручением Президента должен быть закреплен конкретный руководитель, определены четкие сроки его исполнения и установлен жесткий контроль.

Начнется работа в регионах по разъяснению послания Главы государства. Кроме того, до 20 октября в целях информационного сопровождения реализации Послания запланированы выезды республиканских информационных групп в составе представителей государственных органов и различных организаций под руководством членов Правительства. Акимам необходимо обеспечить подготовку и проведение встреч населения с информационными группами. Министерству информации и коммуникаций совместно с местными исполнительными органами поручено обеспечить освещение в центральных и региональных СМИ.

«Люди должны понимать важность каждой поставленной Главой государства задачи и этапов ее реализации», - сказал Бакытжан Сагинтаев.