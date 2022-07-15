Более 1,2 млн тонн битума в год будут производить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился планами по устранению дефицита битума в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручено устранить дефицит дорожного битума. Технически отечественные производители битума имеют возможности по увеличению производства на 300 тыс. тонн», - сообщил Болат Акчулаков на заседании Правительства.

Согласно ожиданиям министра, ежегодная суммарная мощность будет составлять 1,2 – 1,3 млн тонн в год, что полностью покрывает потребность внутреннего рынка.

«Дефицит возникает по причине неравномерной выборки битума, в частности в зимне-весенний период заявок на производство битума практически не поступает. Предлагается определить единого поставщика для приобретения битума в лице «КазАвтоЖол», - добавил глава Минэнерго.