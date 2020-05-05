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    Более 1,2 млн рабочих мест могут создать в Казахстане в 2020 году

    5 Мая 2020, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1,2 млн человек могут быть обеспечены работой в стране. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В некоторых регионах уже начато 1265 проектов, было создано 17 тысяч рабочих мест. Со стороны Минтруда мы мониторим данную ситуацию – каждую область, каждый район, город и село мы будем держать на контроле», - сказал Биржан Нурымбетов на заседании Правительства.

    По его словам, по каждому проекту разработаны паспорта, где будут указываться цели, задачи, все индикаторы про подрядчиков, также заработная плата.

    «Все это реализуется через мониторинг по трудовому рынку. Я хотел сказать, что мы прорабатываем данные вопросы с акимами каждого региона. Не только ДКЗ, во всей республике реализуются государственно-правительственные программы, которые будут создавать новые рабочие места, все это мы будем мониторить», - отметил министр.

    «На сегодняшний день, учитывая весь потенциал наших программ в 2020, мы можем обеспечить работой 1,220 млн человек. Для стабилизации на рынке труда, они (акимы - прим. авт.) должны полностью реализовать взятые на себя обязательства», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Занятость
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