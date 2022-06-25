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    Более 1,2 млн человек вакцинированы Pfizer в Казахстане

    25 Июня 2022, 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 июня в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 521 878 казахстанцев, вторым компонентом - 9 302 989 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Первым компонентом в акцины Pfizer привились 1 218 245 человек, вторы м компонентом – 1 131 435 человек. Из них первым компонентом - 866 026 п одростков , 41 101 б еременная женщина , 144 726 к ормящих женщин.

    Вторым компонентом - 833 694 п одростка, 37 874 б еременных женщины, 136 617 к ормящих женщин.



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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