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    Более 1,2 млн человек эвакуировали из-за ливней в китайской провинции Хэбэй

    4 Августа 2023, 09:28

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 1,2 миллиона человек эвакуировали из-за ливней в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает МИА «Казинформ».

    По состоянию на 3 августа в провинции Хэбэй перемещено 1,23 млн человек, из которых 857,2 тысячи человек – жители из зон, подвергшихся наводнениям.

    27 июля тайфун «Доксури» обрушился на большую часть провинции Хэбэй. Среднее количество осадков в этой провинции превысило 146 мм. Особенно пострадал город Чжуочжоу с населением 600 тысяч человек. В этом населенном пункте среднее количество осадков составило около 400 мм.

    По сообщениям местных СМИ, ожидается, что паводковые воды в резервуарах-хранилищах и отстойниках этой провинции отступят в течение от одной недели до одного месяца. Общий объем осадков, выпавших в провинции Хэбэй достиг 27,5 млрд кубометров, что в два раза превысил общую емкость всех крупных и средних водохранилищ по всей провинции.

    В настоящее время в провинции Хэбэй продолжают работать более 100 тысяч спасателей.

    По данным провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, с 29 июля по 1 августа от последствий наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 94 уезда и района, а также 826 поселков на территории провинции Хэбэй. Ведется подсчет экономического ущерба, нанесенного стихией.

    Остатки тайфуна «Доксури» переместились на северо-восток Китая, где идут сильные ливни.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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